Марко Николич записал обращение к фанатам ЦСКА перед матчем с «Партизаном»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич записал обращение к болельщикам красно-синих перед товарищеским матчем с «Партизаном». Игра пройдёт на стадионе сербской команды в Белграде в субботу, 22 марта.

«Болельщики, фанаты ЦСКА Москва. Добро пожаловать, мой клуб, мой город, моя страна. Родной «Партизан». Здесь в субботу ожидаю вас с нетерпением, ожидаю полную трибуну «Юг», почти 1000 фанатов ЦСКА. Ещё раз добро пожаловать в Белград, добро пожаловать в «Партизан». Братская, товарищеская игра», — сказал Николич в видео, опубликованном в соцсетях «Партизана».

Марко Николич возглавлял «Партизан» с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2017 год.

Напомним, 7 июля 2024 года состоялся матч Братского кубка, в котором уже встречались ЦСКА и «Партизан». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0.