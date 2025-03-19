Радимов высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал участие «Краснодара» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги после того, как «быки» победили в гостях «Ростов» (1:0) в матче 21-го тура и вышли в лидеры чемпионата России.

«В чемпионской гонке совсем всё интересно становится. «Краснодар» выиграл в Ростове, хотя мало кто этого ждал, хотя сказать, что «Краснодар» заслужил эту победу, тоже нельзя. «Краснодар» не наиграл на победу, но это сейчас неважно. В такой чемпионской гонке три очка взяты, и он двигается вперёд. Так вот, следующие две встречи у «Краснодара» — «Факел» и «Акрон» дома. Выражаясь теннисным языком, это матчбол для этой команды. Выигрываешь эти два матча и можешь улететь в отрыв», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 46 очками после 21 встречи. На втором месте располагается «Спартак» (43). Столько же очков у «Зенита», но сине-бело-голубые уступают красно-белым по дополнительным показателям.

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