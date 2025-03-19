Жена Валерия Карпина отреагировала на информацию о покупке дома в Эстонии

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию о покупке её супругом дома в Эстонии для переезда туда на постоянное место жительства.

«Нет, не так. У нас дом с 2021 года», — приводит слова Карпиной «РИА Новости Спорт».

Ранее Валерий Карпин опроверг информацию о возможном переезде в Эстонию и заявил, что живёт в Москве.

Карпин занимал должность главного тренера «Ростова» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. 56-летний специалист занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. За этот период российская национальная команда приняла участие в 20 матчах во всех турнирах.