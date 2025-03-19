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17-летний Ямаль назвал свои главные футбольные мечты

17-летний Ямаль назвал свои главные футбольные мечты
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о своих главных футбольных мечтах.

«Выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» и чемпионат мира со сборной Испании – две мои самые большие мечты», — приводит слова Ямаля AS.

Действующее трудовое соглашение 17-летнего Ламина Ямаля с каталонской «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету испанского игрока 11 голов и 14 результативных передач в 36 матчах за «блауграну». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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