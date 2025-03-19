Радимов объяснил, почему «Краснодар» сбрасывают со счетов в чемпионской гонке РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о том, почему «Краснодар» сбрасывают со счётов, говоря о возможной победе в чемпионате России сезона-2024/2025.

«На самом деле их (речь о «Краснодаре») сбрасывают со счетов вполне логично, потому что усиления нет. На скамейке у них всего пять человек. Естественно, обойма «Зенита» и «Спартака» больше, возможностей больше для ротации, для всего. Но «Краснодар» на три очка впереди. И пока бьётся. Но я боюсь, что им скамейки может как раз и не хватить. Но ближайшие два матча будут совсем показательные», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Краснодар» лидирует в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков после 21 матча. В ближайших встречах РПЛ «быки» сыграют с «Факелом» и «Акроном» дома.

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