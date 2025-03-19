35-летний Смолов рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о деятельности, которой он хотел бы заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«Вижу себя скорее спортивным директором, нежели тренером. Жизнь после спортивной карьеры такая, что нельзя загадывать вперёд. Я смотрел школы, у которых есть онлайн-курсы. Потому что я пока ещё играю, заканчивать футбольную карьеру не собираюсь. Летом буду смотреть и поступать куда-то на спортивный менеджмент», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий вышел на поле в 22 играх, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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