Генич отреагировал на совместную пресс-конференцию Карпина и Дзюбы

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на совместную пресс-конференцию главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего национальной команды Артёма Дзюбы, которую они дали в преддверии товарищеского матча с Гренадой (19 марта).

«Получше любого сериала сегодняшняя прессуха», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В четверг, 13 марта, нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 встреч во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.