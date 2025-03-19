Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на совместную пресс-конференцию Карпина и Дзюбы

Генич отреагировал на совместную пресс-конференцию Карпина и Дзюбы
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на совместную пресс-конференцию главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего национальной команды Артёма Дзюбы, которую они дали в преддверии товарищеского матча с Гренадой (19 марта).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Получше любого сериала сегодняшняя прессуха», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В четверг, 13 марта, нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 встреч во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

Материалы по теме
«Если не забью — будете злорадствовать». Дзюба и Карпин дали огня перед матчем России
«Если не забью — будете злорадствовать». Дзюба и Карпин дали огня перед матчем России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android