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«Байер» объявил о потере важного игрока до конца сезона из-за травмы

«Байер» объявил о потере важного игрока до конца сезона из-за травмы
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Леверкузенский «Байер» в своих соцсетях опубликовала сообщение о травме защитника своей команды, испанца Марио Эрмосо, который выбыл до конца сезона после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     0:2 Дэвис – 71'    

«Марио Эрмосо успешно перенес операцию после травмы, полученной в матче с «Баварией». Наш защитник пропустит финальную часть сезона и теперь начнёт реабилитацию в «Веркштатте», чтобы быстрее восстановиться… Желаем тебе скорейшего возвращения, Марио!» — написала пресс-служба «аспириновых» в соцсетях.

Эрмосо — воспитанник мадридского «Реала», который успел поиграть за «Эспаньол» и «Атлетико» Мадрид. Минувшим летом испанец стал футболистом «Ромы», а в январе отправился в полугодовую аренду в леверкузенский клуб, где стал основным игроком команды Хаби Алонсо. За «Байер» Эрмосо успел провести семь матчей.

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