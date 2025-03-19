«Байер» объявил о потере важного игрока до конца сезона из-за травмы

Леверкузенский «Байер» в своих соцсетях опубликовала сообщение о травме защитника своей команды, испанца Марио Эрмосо, который выбыл до конца сезона после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).

«Марио Эрмосо успешно перенес операцию после травмы, полученной в матче с «Баварией». Наш защитник пропустит финальную часть сезона и теперь начнёт реабилитацию в «Веркштатте», чтобы быстрее восстановиться… Желаем тебе скорейшего возвращения, Марио!» — написала пресс-служба «аспириновых» в соцсетях.

Эрмосо — воспитанник мадридского «Реала», который успел поиграть за «Эспаньол» и «Атлетико» Мадрид. Минувшим летом испанец стал футболистом «Ромы», а в январе отправился в полугодовую аренду в леверкузенский клуб, где стал основным игроком команды Хаби Алонсо. За «Байер» Эрмосо успел провести семь матчей.

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