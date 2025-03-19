Ямаль высказался о возможном финале Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Реалом»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о возможном финале Лиги чемпионов между каталонским клубом и мадридским «Реалом».

«Если мы дойдём до финала, то мне всё равно, кто будет соперником. Но если это будет «Реал», это сделало бы матч ещё более особенным. Это было бы что-то уникальное, что очень понравилось бы нам», — приводит слова Ямаля AS.

Действующее трудовое соглашение 17-летнего Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету испанца 11 голов и 14 ассистов в 36 матчах за каталонский клуб. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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