Смолов рассказал о проблемах, которые испытывают завершившие карьеру футболисты

35-летний форвард «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о проблемах, которые испытывают футболисты после завершения спортивной профессиональной карьеры.

«Очень многие бывшие спортсмены сталкиваются с проблемой при этом переходе. Поэтому я сейчас думаю как не столкнуться с этим. Многие начинают и выпивать, и ссориться с близкими. Нет понимания куда себя деть, потому что образования как такового нет. Ничего не знаешь, кроме как бить по мячу. И все твое окружение ограничивается тем же кругом, что и ты. Я вынужден буду найти какую-ту работу, чтобы этот переход был незаметным. Я буду скучать по футболу 100%», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.

Ранее сообщалось, что Смолов не планирует завершать карьеру в ближайшее время. В текущем сезоне в составе «быков» форвард провёл 22 матча, забил четыре гола и отдал ассиста. Кроме «Краснодара» нападающий выступал за московские «Динамо» и «Локомотив». Кроме того, в РПЛ Фёдор играл за «Анжи» и «Урал». За рубежом футболист представлял испанскую «Сельту» и нидерландский «Фейеноорд».

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