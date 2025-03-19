Названо блюдо, которое помогает 40-летнему Криштиану Роналду поддерживать форму

Стало известно блюдо, которое помогает 40-летнему нападающему и капитану саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поддерживать физическую форму.

Как сообщает Daily Mail, поддерживать форму Роналду помогает блюдо под названием Бакаляу-а-Браш. Это традиционное португальское блюдо, которое состоит из солёной трески, лука, тонко нарезанного картофеля и яичницы-болтуньи.

В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в 33 встречах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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