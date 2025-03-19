Аршавин прокомментировал спорный эпизод с голом Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спорном эпизоде с голом хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса, забитом в компенсированное время второго тайма матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Выглядит так что, может быть, это обман зрения. Со Станиславом Саламовичем Черчесовым мы смотрели игру, на стоп‑кадре показалось, что часть тела Мартинса ближе к воротам «Зенита». Мы ожидали, что зафиксируют офсайд, но гол засчитали. Если убрать линии, то без них кажется, что колено Мартинса намного ближе к воротам, вообще пятка Нино не видна… Пока человек даже точки по офсайдным линиям ставит сам, то будут вопросы. Никто не говорит, что Сухой что‑то специально там поставил, нет. Но просто когда настолько всё в миллиметрах и от этого зависит результат, судьбы людей и клубов, то хотелось бы как можно быстрее прийти к полуавтоматической системе определения офсайда… Мне обидно, что «Зенит» упустил ничью, очень важный матч. Визуально мне показалось, что был офсайд. Но мы не обвиняем судью Сухого, что он не так точки поставил. Он поставил как видел», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

По итогам 21 тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 43 очка и в настоящий момент занимает вторую позицию в таблице. «Зенит», также имеющий 43 очка после такого же числа сыгранных матчей, располагается на третьем месте.

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