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Аршавин высказался о фаворитах чемпионской гонки в Ла Лиге

Аршавин высказался о фаворитах чемпионской гонки в Ла Лиге
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о борьбе за чемпионство в испанской Ла Лиге сезона-2024/2025.

«Победитель чемпионата Испании определится в борьбе «Барселоны» и «Реала». У них, вероятно, будет минимальное число осечек в оставшихся матчах, так что вряд ли «Атлетико» сможет отыграть отставание. Шансы «Атлетико» на чемпионский титул призрачны… «Реал» сейчас чувствует себя не слишком уверенно, но в нужный момент эта команда всегда собирается. Не знаю, как это работает, но кто‑то из их звёзд обязательно выстреливает, когда необходимо. Большое значение будет иметь «эль класико», которое пройдёт в Каталонии. На этот матч «Реал» сделает ставку», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 27 матчей чемпионат Испании возглавляет «Барселона», имеющая в своём активе 60 очков. Столько же очков у мадридского «Реала», который сыграл 28 игр и уступает сине-гранатовым по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается «Атлетико». Команда из Мадрида набрала 56 очков за 28 встреч.

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