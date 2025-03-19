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Мбаппе рассказал, почему старается избегать Зидана в последнее время

Мбаппе рассказал, почему старается избегать Зидана в последнее время
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, почему старается избегать бывшего наставника «сливочных» Зинедина Зидана.

«Последнее время я стараюсь не пересекаться с Зиданом слишком часто, поскольку не хочу подпитывать спекуляции [о его назначении в сборную]», — приводит слова Мбаппе Le Parisien.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет национальную команду, а его смещником станет Зидан.

Зинедин Зидан работал только с «Реалом», он возглавлял основную команду мадридцев с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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