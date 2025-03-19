Смолов рассказал об отношении родителей к его футбольной карьере

Российский форвард «Краснодара» Фёдор Смолов высказался об отношении своих родителей к футболу и футбольной карьере нападающего.

«Он (отец — Михаил Смолов. — Прим. «Чемпионата») никогда мне ничего не запрещал категорично. Если он был против чего-то, то старался выстроить это через диалог. Что касается футбола, то папа с мамой были за образование, у них не было желания, чтобы я стал спортсменом. Отец прививал любовь к футболу, а я увлёкся и начал смотреть. Он никогда не заставлял меня это делать. На начальном этапе ощущалось несерьёзное отношение к тому, что я хочу играть в футбол. У меня внутри формировалось желание доказать ему, что я могу быть «футбиком», состоятельным и что у меня есть талант. Тем более, он разбирается в футболе», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.

35-летний Смолов на данный момент выступает за «Краснодар». Ранее нападающий также выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Анжи» и «Урал». За рубежом футболист представлял испанскую «Сельту» и нидерландский «Фейеноорд». Кроме того, Смолов ранее выступал за сборную России.

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