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Семшов: Гренада как Бруней. Дойдёт до ворот сборной России несколько раз — уже достижение

Семшов: Гренада как Бруней. Дойдёт до ворот сборной России несколько раз — уже достижение
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Гренады (174-я в рейтинге ФИФА).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
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«Насколько я знаю, в Гренаде всего два футбольных стадиона. Мне кажется, «ВТБ Арена» для них — это целый музей. Не представляю, как они будут играть, но думаю, что повторится ситуация со сборной Брунея. Их основная задача — получить новые впечатления, посмотреть Москву, получить удовольствие от футбола. Если они дойдут до ворот сборной России несколько раз — это уже будет достижение для них.

Это не значит, что матч не представляет интереса для болельщиков сборной России. Тем более, Артем Дзюба идёт за новым рекордом», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Гренады состоится 19 марта в Москве на поле «ВТБ Арены», его начало назначено на 20:00 мск.

15 ноября 2024 года подопечные Валерия Карпина в Краснодаре встретились с национальной командой Брунея (184-я в рейтинге ФИФА), игра закончилась с рекордным для сборной России счётом 11:0. При этом брунейские футболисты нанесли за весь матч один удар по воротам из района центрального круга.

Видео: Крупнейшая победа сборной России по футболу

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