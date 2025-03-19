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«ПСЖ» намерен предложить рекордный для клуба контракт Ламину Ямалю

«ПСЖ» намерен предложить рекордный для клуба контракт Ламину Ямалю
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Французский «Пари Сен-Жермен» оказывает давление на 17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, чтобы тот не подписывал новый контракт с сине-гранатовыми. Об этом сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, план парижан заключается в том, чтобы предложить Ламину соглашения с теми же финансовыми условиями, что были у звёздного форварда, ныне представляющего мадридский «Реал», Килиана Мбаппе. Французский клуб готов сделать юного испанца рекордсменом клуба по этому показателю.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ямаль продлит контракт с «Барселоной» на улучшенных условиях, когда ему исполнится 18 лет.

Трудовой контракт 17-летнего Ямаля с «Барселоной» действует до лета 2026 года. Испанский талант забил 13 мячей и отдал 17 голевых передач в 38 встречах текущего сезона за сине-гранатовых. По данным портала Transfermarkt, трансферная оценка молодого игрока достигает отметки в € 180 миллионов.

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