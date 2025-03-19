Аршавин объяснил, как уйти от споров в эпизодах, подобных голу в матче «Спартак» — «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о том, как можно избежать спорных ситуаций в эпизодах с сомнительными офсайдами.

«Проблема в том, что у нас офсайдные точки всё ещё определяет человек, а значит, фактор субъективности остается. Это человеческий фактор. Мы должны как можно скорее прийти к полуавтоматическому определению офсайда, которое уже существует в мире. Когда определять офсайд будет автомат, футболистам будет не на кого пенять», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

16 марта в матче 21-го тура РПЛ московский «Спартак» победил на своём поле петербургский «Зенит» со счётом 2:1, дублем за красно-белых отметился люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс. Победный гол хозяев поля на 90+2-й минуте был забит из ситуации с возможным офсайдом, бригада ВАР приняла решение засчитать взятие ворот.

Видео: «Спартак» и эпохальный матч с «Зенитом». Трансфер Умярова? ПЛН94