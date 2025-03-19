Журналист Скрира раскрыл подробности о будущем Жоау Феликса

Итальянский «Милане» не намерен оформлять выкуп 25-летнего нападающего Жоау Феликса, арендованного у «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португалец должен вернуться в лондонский клуб по окончании полугодовой аренды и, уйдёт из «Челси», если тренерский штаб не станет рассчитывать на игрока, как на одного из ключевых в команде. Отмечается, что сам португальский универсальный нападающий хочет получать больше игрового времени.

Ранее СМИ сообщали, что у «Милана» есть возможность выкупа Феликса у «Челси» за сумму около € 40 млн.

В составе итальянского гранда нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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