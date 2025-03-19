Россия — Гренада: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 марта, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также бесплатно на его официальном сайте.

Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.

25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, где сыграют со сборной Замбии. Летом команде предстоит две встречи: 6 июня россияне примут дома Нигерию, а спустя четыре дня отправятся в гости к белорусской национальной команде.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Лучший бомбардир в истории России: