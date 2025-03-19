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«Если бы я мог вернуться в прошлое». Капитан Испании — о разочаровании после трансфера

«Если бы я мог вернуться в прошлое». Капитан Испании — о разочаровании после трансфера
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Капитан сборной Испании по футболу и нападающий турецкого «Галатасарая» Альваро Мората высказался о самом большом разочаровании для него.

«Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы не покидал мадридский «Атлетико». Летом мне следовало больше всё обдумать, но сейчас нет смысла менять ситуацию. Вся эта проблема беспокоила меня во время Евро-2024.

Болельщикам «Атлетико» я хочу сказать спасибо за время, которое я провёл там. Я всегда старался отдать все силы ради футболки «Атлетико». Я хотел бы помочь им больше и выиграть титулы. Стараюсь защищать «Атлетико», даже если меня критикуют со всех сторон, но я фанат этого клуба и хочу, чтобы красно-белые выигрывали как можно больше», — приводит слова Мораты El Larguero.

Напомним, летом 2024 года после окончания Евро-2024 Альваро Мората настоял на переходе из «Атлетико» в итальянский «Милан». Футболист, как он сам позже заявлял, хотел играть под руководством тренера Паулу Фонсеки, который вскоре был уволен из клуба. В зимнее трансферное окно Мората попросил руководство «россонери», чтобы испанца отпустили. Клуб отправил чемпиона Европы в аренду до конца 2025 года в «Галатасарай», где 32-летний форвард играет на данный момент.

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