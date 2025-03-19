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«Ливерпуль» и «Милан» заинтересованы в трансфере воспитанника «Реала»

«Ливерпуль» и «Милан» заинтересованы в трансфере воспитанника «Реала»
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Центральный защитник «Реала» и сборной Испании 22-летний Рауль Асенсио привлёк внимание английского «Ливерпуля» и итальянского «Милана». Об этом сообщает журналист Эду Агирре из издания El Chiringuito.

По информации источника, оба заинтересованных в испанце клуба надеются, что Асенсио не продлит контракт с мадридским грандом и будет согласен выслушать их предложения.

В нынешнем сезоне защитник провёл 40 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7,5 млн.

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