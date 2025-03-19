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Тренер «Чайки» Калешин высказался о ничьей с тульским «Арсеналом»

Тренер «Чайки» Калешин высказался о ничьей с тульским «Арсеналом»
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Главный тренер песчанокопской «Чайки» Евгений Калешин прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
17 марта 2025, понедельник. 20:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
Чайка
Песчанокопское

«Думаю, результат закономерный такой. Ни одна из команд, наверное, не наиграла на победу, какого-то ощутимого преимущества не имела по ходу игры. Но, на мой взгляд, мы смогли очень быстро адаптироваться к условиям. В рациональный футбол мы сыграли, отказались от какого-то рискованного начала атаки, постарались с подбора подбирать мячи. Много собрали этих мячей. И пространство всё равно у нас было за спиной. Мы несколько раз использовали его. Попытались много не тратить времени и энергии на розыгрыши мяча, как можно быстрее доставлять мяч до штрафной и внутрь штрафной. Даже с аутов мы пытались забросить туда мяч, надеясь создать угрозу. И относительно этого матча, мне кажется, команда выполнила задачу и справилась, нейтрализовала соперника. Но то, что мы не забили, хотя у нас был верный момент, выход один на один… Что есть, то есть», — приводит слова Калешина официальный сайт Футбольной национальной лиги.

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