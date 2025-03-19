Россия — Гренада: сколько голов должен забить Артём Дзюба, чтобы побить рекорд Кержакова

Сегодня, 19 марта, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с Гренадой. В российскую национальную команду вызван 36-летний нападающий Артём Дзюба, который имеет шанс побить рекорд по количеству голов в составе сборной.

Так, чтобы превзойти рекорд Александра Кержакова (30 голов в составе сборной России), Дзюбе нужно забить всего один гол — сейчас на его счету также 30 мячей.

Игра России и Гренады пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.