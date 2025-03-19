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Данни: рад, что Дзюбу снова вызвали в сборную. Горжусь, что играл вместе с ним в «Зените»

Данни: рад, что Дзюбу снова вызвали в сборную. Горжусь, что играл вместе с ним в «Зените»
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Бывший футболист московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни высказался о вызове нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией. Встречи состоятся 19 и 25 марта.

«Очень рад, что Артёма снова вызвали в сборную. Верю, что он поставит новый бомбардирский рекорд. Уверен, он может это сделать. Желаю ему провести хороший матч. Горжусь тем, что играл вместе с ним в «Зените». Он всегда мне нравился как игрок и человек», — приводят слова Данни «Известия».

Артём Дзюба и экс-форвард сборной России Александр Кержаков забили за национальную команду по 30 мячей. Отличившись, Дзюба единолично станет лучшим бомбардиром сборной России.

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