Сборная Германии может вернуть 38-летнего Нойера к чемпионату мира — 2026

Сборная Германии рассматривает возможность возвращения опытного голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера в состав команды к чемпионату мира — 2026 года, сообщает Bild. 38-летний Нойер завершил карьеру в сборной в 2024 году.

По информации источника, возможное возвращение Мануэля будет зависеть от игровой формы голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Если вратарь сине-гранатовых наберёт оптимальную форму после перенесённой травмы, то надобности в Нойере не будет.

38-летний Мануэль Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Также в 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.