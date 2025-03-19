Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Германии может вернуть 38-летнего Нойера к чемпионату мира — 2026

Сборная Германии может вернуть 38-летнего Нойера к чемпионату мира — 2026
Комментарии

Сборная Германии рассматривает возможность возвращения опытного голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера в состав команды к чемпионату мира — 2026 года, сообщает Bild. 38-летний Нойер завершил карьеру в сборной в 2024 году.

По информации источника, возможное возвращение Мануэля будет зависеть от игровой формы голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Если вратарь сине-гранатовых наберёт оптимальную форму после перенесённой травмы, то надобности в Нойере не будет.

38-летний Мануэль Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Также в 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.

Материалы по теме
Касильяс — о Нойере: он один из лучших вратарей в истории футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android