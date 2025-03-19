Тренер «Чайки» Калешин: не знаю, почему-то у людей высокие ожидания от нашей команды

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Евгений Калешин высказался о последних результатах команды. «Чайка» не смогла одержать победу в семи матчах Мелбет Первой лиги подряд.

«Я не знаю, почему-то у людей высокие ожидания от нашей команды. Я рационально подхожу и стратегически. То есть команда одна из самых молодых. Мы 14-15 по составу посчитали, это качество состава. Наверное, глупо было бы, чтобы мы требовали постоянно побед, то есть это нереально. Надо смотреть на вещи рационально и требовать то, что можно. Люди забывают, что это лига развития. Да, какие-то клубы ставят задачи серьёзные, повышение, но многие команды здесь должны развиваться. Они здесь совершают ошибки. Если они здесь их совершают и учатся на них, то они растут. И, возможно, какие-то ребята попадут в Премьер-Лигу, там уже проблема будет с такими ошибками. Поэтому здесь каждый качественный матч, каждое очко, каждая победа на вес золота.

Очень тяжёлый турнир. Тут невозможно вообще предугадать, кого ты обыграешь, как ты возьмёшь очки, где ты проиграешь. Поэтому я тактически подхожу к этому. Нет сейчас побед, да. Но мы работаем каждый раз, никто руки не складывает, пацаны пашут. Надеемся, когда-то придёт, переломится ситуация, но ждать серий каких-то таких – это неправильно будет даже по отношению к пацанам и к клубу. Вернее, от тура к туру идти и показывать максимум, «умирать» каждый тур, а в конце сезона посчитаем очки», — приводит слова Калешина официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Чайка» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 24 матча.