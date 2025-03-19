Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Чайки» Калешин: не знаю, почему-то у людей высокие ожидания от нашей команды

Тренер «Чайки» Калешин: не знаю, почему-то у людей высокие ожидания от нашей команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Евгений Калешин высказался о последних результатах команды. «Чайка» не смогла одержать победу в семи матчах Мелбет Первой лиги подряд.

«Я не знаю, почему-то у людей высокие ожидания от нашей команды. Я рационально подхожу и стратегически. То есть команда одна из самых молодых. Мы 14-15 по составу посчитали, это качество состава. Наверное, глупо было бы, чтобы мы требовали постоянно побед, то есть это нереально. Надо смотреть на вещи рационально и требовать то, что можно. Люди забывают, что это лига развития. Да, какие-то клубы ставят задачи серьёзные, повышение, но многие команды здесь должны развиваться. Они здесь совершают ошибки. Если они здесь их совершают и учатся на них, то они растут. И, возможно, какие-то ребята попадут в Премьер-Лигу, там уже проблема будет с такими ошибками. Поэтому здесь каждый качественный матч, каждое очко, каждая победа на вес золота.

Очень тяжёлый турнир. Тут невозможно вообще предугадать, кого ты обыграешь, как ты возьмёшь очки, где ты проиграешь. Поэтому я тактически подхожу к этому. Нет сейчас побед, да. Но мы работаем каждый раз, никто руки не складывает, пацаны пашут. Надеемся, когда-то придёт, переломится ситуация, но ждать серий каких-то таких – это неправильно будет даже по отношению к пацанам и к клубу. Вернее, от тура к туру идти и показывать максимум, «умирать» каждый тур, а в конце сезона посчитаем очки», — приводит слова Калешина официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Чайка» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 24 матча.

Материалы по теме
Тренер «Чайки» Калешин высказался о ничьей с тульским «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android