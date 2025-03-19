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Быстров: нам нельзя падать в рейтинге, сборной России надо играть и выигрывать

Быстров: нам нельзя падать в рейтинге, сборной России надо играть и выигрывать
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Гренадой и Замбией. Встречи состоятся 19 и 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
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X
П2

«Любой сбор национальной команды — это хорошо. Нам нельзя падать в рейтинге. Ищем тех, кто согласен играть. Здесь особо выделываться нет смысла. Надо играть и выигрывать 20:0 или 30:0 — сколько можем. Я смотрю любые матчи сборной. Вопрос в другом — интересно или нет. Интересно увидеть, кого вызовут. Поэтому смотреть буду», — приводят слова Быстрова «Известия».

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА по состоянию на декабрь 2024 года. Национальная команда и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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