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Самая крупная победа сборной России, сколько нужно забить Гренаде, чтобы побить рекорд

Самая крупная победа сборной России, сколько нужно забить Гренаде, чтобы побить рекорд
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Сегодня, 19 марта, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. «Чемпионат» предлагает вспомнить крупнейшую на сегодняшний день победу сборной России и подсчитать, сколько команде Валерия Карпина нужно будет забить Гренаде, чтобы побить рекорд.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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На данный момент самая крупная победа России — 11:0 над Брунеем в товарищеском матче. В топ-3 также входят матчи с Сан-Марино (9:0) и Лихтенштейном (7:0). Чтобы установить новый рекорд, сборная России должна забить сегодня Гренаде не менее 12 мячей, оставив при этом свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что Россия и Гренада никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.

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