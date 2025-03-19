Самая крупная победа сборной России, сколько нужно забить Гренаде, чтобы побить рекорд

Сегодня, 19 марта, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. «Чемпионат» предлагает вспомнить крупнейшую на сегодняшний день победу сборной России и подсчитать, сколько команде Валерия Карпина нужно будет забить Гренаде, чтобы побить рекорд.

На данный момент самая крупная победа России — 11:0 над Брунеем в товарищеском матче. В топ-3 также входят матчи с Сан-Марино (9:0) и Лихтенштейном (7:0). Чтобы установить новый рекорд, сборная России должна забить сегодня Гренаде не менее 12 мячей, оставив при этом свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что Россия и Гренада никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.