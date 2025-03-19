Игрок сборной Германии Ундав: мы постараемся выиграть Лигу наций, ведь это очень престижно

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав высказался о предстоящих встречах с Италией в четвертьфинале Лиги наций УЕФА. Первый матч состоится в четверг, 20 марта, в Италии, второй — в воскресенье, 23 марта, в Германии.

«Италия — очень хороший и опасный соперник, но мы хотим сражаться с лучшими. Мы хорошо подготовимся и постараемся выиграть этот матч. Это наша цель, и другой цели быть не может.

Мы постараемся выиграть трофей, ведь это очень престижно, и другие команды будут понимать, что Германия — это сила, с которой надо считаться. Немецкий футбол снова на подъёме, и это очень важно для нас», — приводит слова Ундава официальный сайт УЕФА.