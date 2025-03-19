Вратарь «Челси» Санчес: если не попадём в четвёрку, будем очень разочарованы

Голкипер «Челси» Роберт Санчес высказался о поражении в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1).

«Мы разговаривали в раздевалке и знаем, что осталось девять игр. Понимаем, что проиграли, и нам нужно смириться с этим, но необходимо продолжать совершенствоваться и стараться делать всё возможное, чтобы набрать как можно больше очков. Мы собираемся выкладываться по максимуму в каждой игре и, надеюсь, побеждать в каждой игре. Если мы не попадём в четвёрку лучших, все в команде будем очень разочарованы.

Мы расстроены, потому что чувствовали, что заслуживали большего. Чувствовали, что провели действительно хорошую игру, но если я должен что-то сказать, то, возможно, в первые 20 минут мы могли бы проявить себя чуть лучше. Это единственное, но мне жаль ребят, потому что они играли действительно хорошо», — приводит слова Санчеса официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 49 очков за 29 матчей.