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Мбаппе — о Гризманне: у нас хорошие отношения, мы часто общаемся

Мбаппе — о Гризманне: у нас хорошие отношения, мы часто общаемся
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с футболистом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

— Ходят слухи, что вы живёте по соседству с Гризманном...
— Да. Мы часто общаемся. Мне нравится его сын Амаро – он большой фанат футбола, немного напоминает меня в детстве. Обожаю его! Можно сказать, что всё и вправду стало сложнее, потому что мы живём в городе, где наши команды – принципиальные соперники. Но я могу заверить, что у нас с Антуаном очень хорошие отношения. Он уже несколько раз приглашал меня к себе домой на барбекю. Пока этого не произошло, но обязательно будет. Мы с ним соседи, — приводит слова Мбаппе Le Parisien.

Килиан Мбаппе — воспитанник футбольного клуба «Монако». С 2017 по 2024 футболист выступал за «ПСЖ». Летом 2024-го Килиан присоединился к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента.

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