Мостовой — о сборной Гренады: никогда не сталкивался с командами уровня торгового центра

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Гренадой. Встреча состоится сегодня, 19 марта.

— Планируете смотреть матч сборной России с Гренадой?

— Может, даже на стадион поеду! Увижу своими глазами это произведение искусства. Всё-таки в своей футбольной жизни я не сталкивался с командами уровня торгового центра! Поэтому заеду посмотреть. Возьму с собой бутсы и форму — может, тоже в конце выпустят, чтобы забил парочку голов и поставил какой-нибудь рекорд.

А если серьёзно, что тут можно говорить? Мы уже увидели команды уровня Кубы и Брунея. Если мы говорим о футбольном шоу, посидим и посмеёмся. А если мы говорим о футболе, то тут нечего обсуждать, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.