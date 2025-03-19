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Мостовой — о сборной Гренады: никогда не сталкивался с командами уровня торгового центра

Мостовой — о сборной Гренады: никогда не сталкивался с командами уровня торгового центра
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Гренадой. Встреча состоится сегодня, 19 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Планируете смотреть матч сборной России с Гренадой?
— Может, даже на стадион поеду! Увижу своими глазами это произведение искусства. Всё-таки в своей футбольной жизни я не сталкивался с командами уровня торгового центра! Поэтому заеду посмотреть. Возьму с собой бутсы и форму — может, тоже в конце выпустят, чтобы забил парочку голов и поставил какой-нибудь рекорд.

А если серьёзно, что тут можно говорить? Мы уже увидели команды уровня Кубы и Брунея. Если мы говорим о футбольном шоу, посидим и посмеёмся. А если мы говорим о футболе, то тут нечего обсуждать, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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