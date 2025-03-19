Гасилин: несмотря на поражение от «Спартака», «Зенит» остаётся фаворитом РПЛ

Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он считает, что фаворитом чемпионата остаётся «Зенит», несмотря на недавнее поражение от «Спартака» (1:2). Также Гасилин обозначил факторы, которые могут помешать «Краснодару» завоевать золото чемпионата страны.

«Несмотря на поражение от «Спартака», «Зенит» остаётся фаворитом в борьбе за чемпионство. «Краснодар» лидирует, но логистика и неопытный состав могут им помешать. Семак в «Зените» уже семь лет, он был в таких ситуациях. Мы получаем отличную интригу, рядом «Локомотив». Рад, что ещё ничего неясно», — приводит слова Алексея Гасилина «Матч ТВ».

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.