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«Интернасьонал» отказался от товарищеских матчей со «Спартаком» и ЦСКА в России

«Интернасьонал» отказался от товарищеских матчей со «Спартаком» и ЦСКА в России
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Бразильский «Интернасьонал» получил приглашение провести два товарищеских матча в России в июле 2025 года, когда календарь большинства чемпионатов будет на паузе из-за проведения клубного чемпионата мира, сообщает журналист Фабрицио Фальковски.

Предложение российской стороны включало в себя матчи с ЦСКА и «Спартаком» в Москве. «Интер» мог получить за эту поездку € 750 тыс. Кроме того, российские клубы покрыли бы логистические расходы бразильцев.

Тем не менее «Интер» отклонил предложение из России. В клубе хотят дать своим игрокам перерыв для отдыха и восстановления. Ведь после клубного чемпионата мира «Интернасьоналу» предстоит участие в нескольких турнирах параллельно.

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