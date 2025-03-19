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«Никаких негативных реакций не было». Эшковал — о переходе в «Акрон»

«Никаких негативных реакций не было». Эшковал — о переходе в «Акрон»
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Португальский защитник тольяттинского «Акрона» Родригу Эшковал высказался о переходе в российский клуб. Эшковал стал игроком «Акрона» в июне 2024 года. Его предыдущим клубом была португальская «Визела». Ранее он выступал за греческий «Волос», кипрский «Анортосис», хорватские «Риеку» и «Истру».

«Я давно нахожусь за пределами страны, у меня есть большой опыт игры вне дома, мне нравится это. На меня вышел «Акрон», мы обсудили с клубом, они показали своим желанием, что очень сильно хотят меня подписать, объяснили, что это долгосрочный проект, большие амбиции. Я увидел в этом интерес, согласился на переход. Я очень доволен своим решением, мы проводим хороший сезон.

Были ли негативные реакции на переход в российский клуб? Нет, конечно, никаких негативных реакций не было», — приводит слова Эшковала ТАСС.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Родригу Эшковал провёл 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

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