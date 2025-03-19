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Защитник «Рубина» Тесленко: есть цель попасть в сборную России, это престижно

Защитник «Рубина» Тесленко: есть цель попасть в сборную России, это престижно
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Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о желании попасть в сборную России.

«Я хочу играть, прогрессировать и расти. Есть цель попасть в сборную России. Пускай она пока не участвует в международных матчах, это всё равно престижно. Что касается клубных дел, у меня контракт с «Рубином» до следующей зимы и я хочу отработать его полностью. Сейчас все мысли только о Казани и клубе», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Егор Тесленко провёл 19 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

Полное интервью с Егором Тесленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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