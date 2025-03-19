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«Нужно время». Владислав Радимов — о Луисе Энрике в РПЛ

«Нужно время». Владислав Радимов — о Луисе Энрике в РПЛ
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем сине-бело-голубых Луисе Энрике. По мнению Радимова, бразилец пока привыкает к новым реалиям после перехода в «Зенит».

«Луису Энрике ещё предстоит пройти путь адаптации. К «Зениту», может, он уже адаптировался. Теперь нужно ещё привыкнуть к нашему чемпионату. Это должно произойти со временем. Помните, у Малкома адаптация проходила больше года, прежде чем мы увидели его настоящим. Так и здесь — нужно время», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста три матча и один гол за «Зенит». Сине-бело-голубые после 21 тура РПЛ нынешнего сезона занимают третье место в турнирной таблице.

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