Тесленко: когда вернёмся в еврокубки, дорогие игроки «Зенита» и «Спартака» будут сыгранны

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о значительных тратах санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Состав «Спартака» пополнили Ливай Гарсия (АЕК, Греция), Пабло Солари («Ривер Плейт», Аргентина) и Илья Помазун (ЦСКА). В «Зенит» перешли Луис Энрике («Ботафого», Бразилия) и Саша Зделар (ЦСКА).

«Если у клубов есть возможности делать такие трансферы, почему нет? Даже если нет еврокубков, нас всё равно вернут туда. А когда вернёмся, новые футболисты уже будут сыгранны и влиты в коллектив. Следовательно, нашим клубам будет легче выступать в еврокубках», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Егором Тесленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.