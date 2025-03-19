Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тесленко: когда вернёмся в еврокубки, дорогие игроки «Зенита» и «Спартака» будут сыгранны

Тесленко: когда вернёмся в еврокубки, дорогие игроки «Зенита» и «Спартака» будут сыгранны
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о значительных тратах санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Состав «Спартака» пополнили Ливай Гарсия (АЕК, Греция), Пабло Солари («Ривер Плейт», Аргентина) и Илья Помазун (ЦСКА). В «Зенит» перешли Луис Энрике («Ботафого», Бразилия) и Саша Зделар (ЦСКА).

«Если у клубов есть возможности делать такие трансферы, почему нет? Даже если нет еврокубков, нас всё равно вернут туда. А когда вернёмся, новые футболисты уже будут сыгранны и влиты в коллектив. Следовательно, нашим клубам будет легче выступать в еврокубках», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Егором Тесленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android