Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: на пресс-конференции разобрались с Дзюбой, кто есть кто

Валерий Карпин: на пресс-конференции разобрались с Дзюбой, кто есть кто
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал сообщение в телеграм-канале, прикрепив видео с пресс-конференции перед товарищеским матчем с национальной командой Гренады. Карпин пошутил по поводу эпизода разговора, в котором назвал себя «скуфом», а нападающего Артёма Дзюбу — «сигмой». Встреча с Гренадой состоится сегодня, 19 марта. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На пресс-конференции разобрались с Артёмом, кто есть кто», — написал Карпин.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
Долгожданный матч сборной России! Дзюба побьёт рекорд Кержакова уже сегодня? LIVE
Live
Долгожданный матч сборной России! Дзюба побьёт рекорд Кержакова уже сегодня? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android