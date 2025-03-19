Валерий Карпин: на пресс-конференции разобрались с Дзюбой, кто есть кто

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал сообщение в телеграм-канале, прикрепив видео с пресс-конференции перед товарищеским матчем с национальной командой Гренады. Карпин пошутил по поводу эпизода разговора, в котором назвал себя «скуфом», а нападающего Артёма Дзюбу — «сигмой». Встреча с Гренадой состоится сегодня, 19 марта. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

«На пресс-конференции разобрались с Артёмом, кто есть кто», — написал Карпин.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.