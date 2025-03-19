Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт по видеомонтажу заявил, что УЕФА подделал ролик с двойным касанием Альвареса

Эксперт по видеомонтажу заявил, что УЕФА подделал ролик с двойным касанием Альвареса
Аудио-версия:
Комментарии

Алекс Солер, который является эксперт по видеомонтажу, высказался о пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Реалом», который исполнял нападающий «матрасников» Хулиан Альварес. Напомним, гол Альвареса отменили, поскольку форвард дважды задел мяч во время исполнения удара с «точки». Солер заявил, что УЕФА подделал ролик с двойным касанием нападающего.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Я умею редактировать. Когда я увидел видео, оно показалось мне странным. Качество очень плохое, и кажется, что тени исчезают. Мне это показалось очень подозрительным. У меня нет логического объяснения. По всем этим пунктам у меня есть теория, что это отредактированное видео», — приводит слова Солера Marca.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся 12 марта и завершился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.

Материалы по теме
Флик высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android