Эксперт по видеомонтажу заявил, что УЕФА подделал ролик с двойным касанием Альвареса

Алекс Солер, который является эксперт по видеомонтажу, высказался о пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Реалом», который исполнял нападающий «матрасников» Хулиан Альварес. Напомним, гол Альвареса отменили, поскольку форвард дважды задел мяч во время исполнения удара с «точки». Солер заявил, что УЕФА подделал ролик с двойным касанием нападающего.

«Я умею редактировать. Когда я увидел видео, оно показалось мне странным. Качество очень плохое, и кажется, что тени исчезают. Мне это показалось очень подозрительным. У меня нет логического объяснения. По всем этим пунктам у меня есть теория, что это отредактированное видео», — приводит слова Солера Marca.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся 12 марта и завершился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.