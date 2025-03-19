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Рожков, Кучугура, Кокшаров и Глебов не сыграют за молодёжную сборную России с Колумбией

Рожков, Кучугура, Кокшаров и Глебов не сыграют за молодёжную сборную России с Колумбией
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Пресс-служба молодёжной сборной России в социальных сетях сообщила, что четыре футболиста вернулись из национальной команды в расположение своих клубов и не примут участия в товарищеских матчах с Колумбией. Встречи состоятся в Колумбии 22 и 23 марта.

«Мы добрались до Кали. Из-за травм, полученных в клубах, Илья Рожков, Дмитрий Кучугура, Александр Кокшаров и Кирилл Глебов были отпущены в расположение своих команд для восстановления», — написано в сообщении.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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