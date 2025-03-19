Защитник «Рубина» Тесленко: работа руками не нужна в городе, за тебя всё продумали

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко сравнил жизнь в российских городах.

— Что первое бросилось в глаза в Москве?

— Люди вечно торопятся — у них как будто время быстрее бежит и надо везде успеть. В Краснодаре пробки по восемь баллов, но никто никуда не спешит — всё спокойно и размеренно. В Москве совсем другой ритм жизни.

— Так и не привык к нему?

— Не особо. Я не понимал, что и куда, потому что всё происходило слишком быстро. Но сейчас уже привык к Москве. Казань плюс-минус похожа на столицу достопримечательностями, дорогами, инфраструктурой. Большой плюс — здесь нет пробок.

— После жизни в Краснодаре, Москве и Казани ощутил себя городским парнем?

— Нет, городскими называют тех, кто родился в городе, приезжает в деревню и никогда не видел такой жизни. Когда переезжаешь из деревни в город, адаптация происходит намного быстрее. Работа руками и какие-то физические усилия вообще не нужны в городе. За тебя всё продумали — какой трамвай и во сколько приедет, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Егором Тесленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.