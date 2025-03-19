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«Поддерживаю решение арбитров». Гунько — о возможном офсайде у Мартинса в игре с «Зенитом»

«Поддерживаю решение арбитров». Гунько — о возможном офсайде у Мартинса в игре с «Зенитом»
Кристофер Мартинс
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Российский тренер Дмитрий Гунько высказался о победном голе полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Эпизод вызвал споры из-за возможного офсайда. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Спартак» выиграл со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Я поддерживаю решение арбитров. Имея в своем арсенале систему VAR, они определили, был офсайд или нет.

«Зенит» подал жалобу в ЭСК? Каждый клуб имеет право оспорить решение арбитров, но результат матча останется прежним», – приводит слова Гунько «РБ Спорт».

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