«Поддерживаю решение арбитров». Гунько — о возможном офсайде у Мартинса в игре с «Зенитом»

Российский тренер Дмитрий Гунько высказался о победном голе полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Эпизод вызвал споры из-за возможного офсайда. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Спартак» выиграл со счётом 2:1.

«Я поддерживаю решение арбитров. Имея в своем арсенале систему VAR, они определили, был офсайд или нет.

«Зенит» подал жалобу в ЭСК? Каждый клуб имеет право оспорить решение арбитров, но результат матча останется прежним», – приводит слова Гунько «РБ Спорт».