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Сарвели выделил одного из игроков «Локомотива», который в будущем может стать звездой

Сарвели выделил одного из игроков «Локомотива», который в будущем может стать звездой
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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели высказался об игре 20-летнего полузащитника железнодорожников Данилы Годяева. По словам Сарвели, Годяев может вырасти в очень хорошего футболиста в будущем.

«Годяев — хороший футболист. Он пока молодой парень, но я очень рад за него. Видно, как он прибавляет. Но с Батраковым их сравнивать не стоит, у них разные амплуа. Вряд ли опорник будет много забивать и отдавать. Но Годяев уже очень полезный и качественный игрок для команды. Думаю, что в дальнейшем он может стать звездой», — приводит слова Сарвели Legalbet.

В этом сезоне Годяев провёл пять матчей за «Локомотив», не записав на свой счёт результативных действий. После 21 тура Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый.

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