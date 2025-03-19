Сборная России впервые сыграет отечественным мячом

Сборная России в товарищеском матче с Гренадой впервые сыграет мячом российского бренда. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Встреча состоится сегодня, 19 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

«Мяч «Меридиан. Время России» от технического партнёра РФС компании Jögel создан с использованием технологии переработки пластика. На поверхность мяча нанесены 11 часовых поясов нашей страны как символ того, что игра в футбол в России не останавливается никогда», — написано в сообщении.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.