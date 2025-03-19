В «Пари НН» объяснили, почему решили провести мартовский сбор в Сочи

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов объяснил, почему клуб решил провести учебно-тренировочный сбор в Сочи. Нижегородцы отправились на юг России из-за холодных климатических условий в центральных регионах.

«В центральную Россию после временного потепления вновь пришла зима. Погодные условия сейчас не слишком благоприятные для тренировок на нашей базе. Единственное поле с натуральным покрытием нужно поберечь, поэтому сбор в Сочи в более мягких климатических условиях – естественное и понятное решение. Будем готовиться к матчу с «Химками» в Сочи, как мы рассчитываем, на хороших полях», — приводит слова Удальцова телеграм-канал клуба.