Экс-игрок «Ростова» Кампамба: Замбия по-настоящему сильна, в команде есть много талантов

Бывший футболист «Ростова» и сборной Замбии Гифт Кампамба высказался о предстоящем товарищеском матче между замбийцами и национальной командой России, который состоится 25 марта.

«Сборная Замбии по-настоящему сильна и обладает большим потенциалом благодаря многочисленным молодым талантам, которые сейчас играют в Европе — Испании и других странах, а также опыту возрастных игроков. Тренирует сборную Авраам Грант, а стиль игры команды быстрый, энергичный и техничный, в основном за счёт квалифицированных вингеров. Ну а что касается шансов Замбии на победу в матче с Россией, то в футболе возможно всё», — сказал Кампамба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.