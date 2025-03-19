Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ростова» Кампамба: Замбия по-настоящему сильна, в команде есть много талантов

Экс-игрок «Ростова» Кампамба: Замбия по-настоящему сильна, в команде есть много талантов
Комментарии

Бывший футболист «Ростова» и сборной Замбии Гифт Кампамба высказался о предстоящем товарищеском матче между замбийцами и национальной командой России, который состоится 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Замбии по-настоящему сильна и обладает большим потенциалом благодаря многочисленным молодым талантам, которые сейчас играют в Европе — Испании и других странах, а также опыту возрастных игроков. Тренирует сборную Авраам Грант, а стиль игры команды быстрый, энергичный и техничный, в основном за счёт квалифицированных вингеров. Ну а что касается шансов Замбии на победу в матче с Россией, то в футболе возможно всё», — сказал Кампамба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android