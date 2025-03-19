Экс-игрок «Ростова» Кампамба: Замбия по-настоящему сильна, в команде есть много талантов
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Бывший футболист «Ростова» и сборной Замбии Гифт Кампамба высказался о предстоящем товарищеском матче между замбийцами и национальной командой России, который состоится 25 марта.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Сборная Замбии по-настоящему сильна и обладает большим потенциалом благодаря многочисленным молодым талантам, которые сейчас играют в Европе — Испании и других странах, а также опыту возрастных игроков. Тренирует сборную Авраам Грант, а стиль игры команды быстрый, энергичный и техничный, в основном за счёт квалифицированных вингеров. Ну а что касается шансов Замбии на победу в матче с Россией, то в футболе возможно всё», — сказал Кампамба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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