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Защитник «Рубина» Тесленко охарактеризовал экс-тренера команды Слуцкого

Защитник «Рубина» Тесленко охарактеризовал экс-тренера команды Слуцкого
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Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о совместной работе с тренером Леонидом Слуцким. В настоящее время Слуцкий возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий — хороший тренер. Он хотел, чтобы стиль игры был построен на комбинационном футболе, хороших скоростях и правильных перестроениях. У него были чёткие представления, что делают крайние защитники, что — центральные. Уже в Первой лиге у нас каждый знал, что ему надо делать. При Слуцком собрался хороший коллектив. Только позитивные воспоминания о нём», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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