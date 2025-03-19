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Олакунле Олусегун: «Краснодар» не боится «Спартака» и «Зенита», наша цель — чемпионство

Олакунле Олусегун: «Краснодар» не боится «Спартака» и «Зенита», наша цель — чемпионство
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Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что «быки» ставят перед собой задачу выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона. Полузащитник подчеркнул, что конкуренции со стороны «Спартака» и «Зенита» «Краснодар» не опасается.

«Цель «Краснодара» – чемпионство в этом сезоне, мы все этого хотим. Идём к этой цели, верю, что у нас всё получится. «Спартак» и «Зенит»? Мы не боимся их, мы – «Краснодар», – приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.

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